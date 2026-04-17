Detran-MG altera valores dos exames médicos para tirar CNH

O Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) alterou os preços dos exames médicos e psicológicos exigidos para tirar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A mudança cumpre decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) e já está em vigor desde a última quarta-feira, 15 de abril.

Com a publicação da Portaria nº 0451/2026, ficam definidos os novos valores:

Avaliação psicológica: R$ 232,23

Exame de aptidão física e mental: R$ 232,23

Reexame psicológico: R$ 92,87

Emissão de 2ª via de exames: R$ 60,39

A alteração na norma revoga a Portaria nº 211/2026 e atualiza os critérios para a cobrança dos exames. De acordo com o Detran-MG, os valores são calculados com base em parâmetros definidos pela Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Psicologia, sendo atualizados anualmente de acordo com a Unidade Fiscal do Estado (Ufemg).

O pagamento deve ser feito diretamente pelo cidadão às clínicas credenciadas, que são obrigadas a deixar a tabela de preços visível ao público. A cobrança de valores diferentes dos estabelecidos é proibida.