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Detran-MG altera valores dos exames médicos para tirar CNH

Novos preços cumprem decisão do TRF-6 e serão pagos nas clínicas credenciadas.

Redação
Por: Redação Fonte: Agência Minas
17/04/2026 às 16h17
Detran-MG altera valores dos exames médicos para tirar CNH
Detran-MG

O Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) alterou os preços dos exames médicos e psicológicos exigidos para tirar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A mudança cumpre decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) e já está em vigor desde a última quarta-feira, 15 de abril.

Com a publicação da Portaria nº 0451/2026, ficam definidos os novos valores:

  • Avaliação psicológica: R$ 232,23
    Exame de aptidão física e mental: R$ 232,23
    Reexame psicológico: R$ 92,87
    Emissão de 2ª via de exames: R$ 60,39

A alteração na norma revoga a Portaria nº 211/2026 e atualiza os critérios para a cobrança dos exames. De acordo com o Detran-MG, os valores são calculados com base em parâmetros definidos pela Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Psicologia, sendo atualizados anualmente de acordo com a Unidade Fiscal do Estado (Ufemg).

O pagamento deve ser feito diretamente pelo cidadão às clínicas credenciadas, que são obrigadas a deixar a tabela de preços visível ao público. A cobrança de valores diferentes dos estabelecidos é proibida.

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