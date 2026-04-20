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Torneio de xadrez reúne competidores de três cidades em Além Paraíba

TAXADRAP 2026 contou com 20 participantes e definiu vencedores nas categorias geral, sub-17 e feminino

Redação
Por: Redação
20/04/2026 às 15h31 Atualizada em 24/04/2026 às 14h45
Torneio de xadrez reúne competidores de três cidades em Além Paraíba

A Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a Associação de Enxadristas de Além Paraíba, realizou no último sábado (11/04) o Torneio Amigos do Xadrez de Além Paraíba – TAXADRAP 2026. O evento aconteceu na Galeria do Cine Teatro Brasil e reuniu competidores de diferentes cidades da região.

Ao todo, 20 enxadristas participaram da competição, representando os municípios de Além Paraíba (MG), Carmo (RJ) e Santana de Cataguases (MG). As disputas seguiram o Sistema Suíço, com cinco rodadas ao longo do torneio.

Após os confrontos, foram definidos os vencedores nas categorias geral, sub-17 e feminino.

Na classificação geral, o primeiro lugar ficou com Salim Cohen, seguido por Audrey Souza e Chiquinho Duboné. Yugui Oliveira e Marquinho Tavares completaram as cinco primeiras posições.

Na categoria sub-17, Sarah Oliveira conquistou o primeiro lugar, com Sabrina Oliveira em segundo e Manoel Luiz em terceiro. Luiza Martins e Guilherme Machado também ficaram entre os cinco melhores.

Já na categoria feminino, Leidyane Rocha ficou com a primeira colocação. Sarah Oliveira e Sabrina Oliveira ocuparam a segunda e terceira posições, respectivamente, seguidas por Luiza Martins e Izabelly Reis.

De acordo com os organizadores, o torneio teve como objetivo incentivar a prática do xadrez e promover a integração entre os participantes da região. Mais informações sobre a competição podem ser encontradas na página oficial da Associação de Enxadristas de Além Paraíba na rede social Instagram, por meio do perfil “aeapxadrez”.

O TAXADRAP 2026 foi promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer, com organização da Associação de Enxadristas de Além Paraíba.

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