Filha de Além Paraíba, Dona Maria Soares completou 102 anos

Dona Maria Soares completou 102 anos no último dia 19 de abril. Nascida em Além Paraíba (MG), a advogada e ativista do movimento negro é reconhecida por sua trajetória de luta em defesa dos direitos da população negra e das mulheres no Brasil.

A celebração reuniu amigos e admiradores, no Renascença Clube, em um momento marcado por homenagens e descontração. Animada, Dona Maria chegou a dançar durante a comemoração, demonstrando disposição e alegria ao lado dos presentes. A música ficou por conta do grupo de pagode Bom Gosto. Sócia honorária do Renascença Clube.

Ela recebeu, em 2019, a Medalha de Mérito Pedro Ernesto, concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, como reconhecimento por sua contribuição à história e à cultura negra no país.

A trajetória de Dona Maria ganhou destaque em novembro de 2025, quando o Jornal Agora publicou uma reportagem especial sobre sua vida. Na ocasião, sua participação na 2ª Marcha Nacional das Mulheres Negras, em Brasília, chamou a atenção pela presença ativa mesmo após os 100 anos de idade.

Nascida na Fazenda Santa Cruz, no distrito de Angustura, Dona Maria — também conhecida como Dona Santinha — cresceu em uma família numerosa e desde cedo teve contato com as desigualdades sociais. Ao longo da vida, exerceu diversas profissões, como professora, costureira e auxiliar de enfermagem, até se formar em Enfermagem e, posteriormente, em Direito, aos 71 anos.

Militante histórica, participou de movimentos sociais, enfrentou o período da ditadura militar e se tornou uma voz ativa em manifestações por justiça social. Sua atuação ganhou projeção nacional especialmente após sua participação em atos públicos no Rio de Janeiro, onde defende pautas ligadas à igualdade racial e aos direitos humanos.

Ao longo das décadas, recebeu diversas homenagens e honrarias por sua contribuição à sociedade. Mesmo centenária, segue engajada e atuante, inspirando novas gerações dentro e fora de sua família.

Dona Maria Soares é mãe de Leontina Célia Soares e avó de Edem Lis Soares Kemeh, que dão continuidade ao legado de պայք luta e conscientização.

Aos 102 anos, sua história permanece como referência de resistência, memória e participação ativa na construção de um país mais justo.