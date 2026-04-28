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Simone Balbino celebra 50 anos com emoção, samba e encontros especiais

Com apresentação da bateria da Unidos Três Corações, música ao vivo e gastronomia assinada pelo pai, a comemoração reuniu família e amigos em clima de alegria e tradição

Redação
Por: Redação
28/04/2026 às 15h40 Atualizada em 29/04/2026 às 17h14
Simone Balbino celebra 50 anos com emoção, samba e encontros especiais

Em uma tarde marcada por alegria, emoção e muito samba, a servidora pública e assistente social Simone Balbino celebrou seus 50 anos no último sábado, 25 de abril, ao lado de familiares e amigos.

A comemoração reuniu pessoas queridas em um ambiente descontraído e repleto de carinho, refletindo a trajetória e os laços construídos por Simone ao longo dos anos. A animação ficou por conta do grupo de pagode “Exquema 4”, que trouxe um repertório envolvente e garantiu o clima festivo durante toda a tarde.

Um dos momentos mais especiais foi a apresentação da bateria da escola de samba Unidos Três Corações, tradição que faz parte da história da aniversariante, neta do fundador da agremiação. O som contagiante e a energia da bateria emocionaram os convidados, tornando a homenagem ainda mais significativa.

A emoção tomou conta quando seu irmão, Saulo Balbino, interpretou sambas que marcaram a trajetória da família, arrancando aplausos e tocando o coração de todos os presentes.

Outro grande destaque da celebração foi a gastronomia, cuidadosamente preparada pelo pai da aniversariante, o chef Nestorzinho Balbinho, que assinou o cardápio e proporcionou uma experiência saborosa e acolhedora aos convidados.

Entre encontros, abraços e muita música, a comemoração dos 50 anos de Simone Balbino se transformou em uma tarde inesquecível, celebrando não apenas a vida, mas também as raízes, a família e as boas histórias compartilhadas ao longo do caminho.

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