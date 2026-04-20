Festa de Jorge reúne grande público e confirma sucesso em Além Paraíba

A tradicional Festa de Jorge, realizada no último sábado, 18 de abril, em Além Paraíba, voltou a reunir grande público e confirmou mais uma edição de sucesso no calendário cultural e religioso do município. Organizado pelo CEUOS Casa Vermelha, o evento aconteceu no espaço Viva In Além, na Ilha do Lazareto, que ficou lotado ao longo de toda a programação.

As atividades tiveram início ainda na tarde de sábado com a Carreata de Jorge, que mobilizou devotos e participantes em um momento de fé e homenagem ao santo. A concentração ocorreu no próprio local do evento, com saída pelas ruas da cidade em um percurso simbólico que celebrou a devoção a São Jorge, conhecido como o Santo Guerreiro.

À noite, a programação seguiu com apresentações musicais que animaram o público. Entre os destaques, o grupo Quintal da Magia retornou após o sucesso na edição anterior e voltou a empolgar os presentes com uma roda de samba e pagode. Também se apresentaram o cantor Gabriel Fernandes, além dos grupos Batidão Sertanejo e Pagode do Gordinho, valorizando artistas locais e regionais.

Além do caráter festivo, o evento manteve seu viés solidário. Parte da arrecadação será destinada ao Hospital São Salvador, contribuindo com os serviços de saúde prestados à população de Além Paraíba e região.

De acordo com a organização, a proposta da Festa de Jorge é unir fé, cultura e solidariedade, mantendo viva uma tradição que cresce a cada ano e fortalece o sentimento de comunidade. A edição deste ano reforçou a consolidação do evento como um dos mais aguardados do município.