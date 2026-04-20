Atleta de Além Paraíba realiza período de avaliação na base do Fluminense

O jovem atleta Kauã Gomes, de 14 anos, morador do bairro Vila Caxias, em Além Paraíba, está vivendo uma importante etapa em sua trajetória no futebol. O jogador embarcou para participar de um período de avaliação nas categorias de base do Fluminense Football Club, um dos clubes mais tradicionais do país.

O atleta Kauã Gomes e o seu treinador, Francisco.

Os testes acontecem no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras (Xerém), conhecido nacionalmente por seu trabalho de formação de atletas. O local é considerado uma das principais vitrines do futebol brasileiro para jovens que sonham em seguir carreira profissional.

Kauã defende atualmente o Esporte Clube Vila Nova, equipe pela qual vem se destacando em competições e partidas da base. Além da atuação pelo clube de Além Paraíba, o jovem também tem sido frequentemente convidado para reforçar equipes de outras cidades da região em torneios e jogos amistosos.

Entre essas participações estão convites para atuar em partidas por equipes de Estrela Dalva, Santo Antônio do Aventureiro e Três Rios, o que demonstra o reconhecimento de seu desempenho dentro de campo ainda nas categorias iniciais.

Filho de Thaty Gomes e Robson Amancio, Kauã conta com o apoio constante da família, composta também por dois irmãos, que acompanham de perto sua dedicação ao esporte. O incentivo familiar tem sido parte fundamental na caminhada do jovem atleta, que desde cedo demonstra interesse e comprometimento com o futebol.

A participação nos testes em Xerém representa um passo importante para o jogador, que agora tem a oportunidade de mostrar seu talento em um dos centros de formação mais respeitados do país. Para o esporte de Além Paraíba, a presença do jovem atleta em um processo de avaliação desse porte também simboliza o potencial de novos talentos que surgem na cidade.