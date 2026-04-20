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Atleta de Além Paraíba realiza período de avaliação na base do Fluminense

Kauã Gomes, de 14 anos, destaque do Esporte Clube Vila Nova, participa de testes no centro de treinamento de Xerém, referência nacional na formação de jogadores

Redação
Por: Redação
20/04/2026 às 18h03 Atualizada em 27/04/2026 às 14h31
Atleta de Além Paraíba realiza período de avaliação na base do Fluminense

O jovem atleta Kauã Gomes, de 14 anos, morador do bairro Vila Caxias, em Além Paraíba, está vivendo uma importante etapa em sua trajetória no futebol. O jogador embarcou para participar de um período de avaliação nas categorias de base do Fluminense Football Club, um dos clubes mais tradicionais do país.

O atleta Kauã Gomes e o seu treinador, Francisco. 

 

Os testes acontecem no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras (Xerém), conhecido nacionalmente por seu trabalho de formação de atletas. O local é considerado uma das principais vitrines do futebol brasileiro para jovens que sonham em seguir carreira profissional.

Kauã defende atualmente o Esporte Clube Vila Nova, equipe pela qual vem se destacando em competições e partidas da base. Além da atuação pelo clube de Além Paraíba, o jovem também tem sido frequentemente convidado para reforçar equipes de outras cidades da região em torneios e jogos amistosos.

Entre essas participações estão convites para atuar em partidas por equipes de Estrela Dalva, Santo Antônio do Aventureiro e Três Rios, o que demonstra o reconhecimento de seu desempenho dentro de campo ainda nas categorias iniciais.

Filho de Thaty Gomes e Robson Amancio, Kauã conta com o apoio constante da família, composta também por dois irmãos, que acompanham de perto sua dedicação ao esporte. O incentivo familiar tem sido parte fundamental na caminhada do jovem atleta, que desde cedo demonstra interesse e comprometimento com o futebol.

A participação nos testes em Xerém representa um passo importante para o jogador, que agora tem a oportunidade de mostrar seu talento em um dos centros de formação mais respeitados do país. Para o esporte de Além Paraíba, a presença do jovem atleta em um processo de avaliação desse porte também simboliza o potencial de novos talentos que surgem na cidade.

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