Homem fica ferido em capotamento na BR-116

Um rapaz de 25 anos ficou gravemente ferido após um acidente registrado na tarde de terça-feira, 21 de abril, na BR-116, em Além Paraíba. O veículo que ele conduzia saiu da pista em um trecho reto da rodovia e acabou capotando em uma área com cerca de três metros de profundidade.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, o automóvel apresentava irregularidades, com o licenciamento vencido desde 2023.

O resgate foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Ecovias RioMinas. A vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital São Salvador. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do jovem.

Segundo a PRF, os proprietários do carro estiveram no local e relataram que o veículo foi utilizado sem autorização. Apesar do acidente, não houve necessidade de interdição da rodovia. O automóvel foi removido e levado para um pátio credenciado.

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação