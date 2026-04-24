Angustura ganha destaque com atuação do Padre Luis na comunidade

A comunidade católica de Angustura, distrito de Além Paraíba, passa a contar com a atuação do padre Luis Fernando Bertolato Paiva, de 28 anos, que está à frente da Paróquia Nossa Senhora Madre de Deus. Ordenado há pouco mais de um ano, o sacerdote inicia sua trajetória na região acumulando funções em outras cidades próximas.

Além da condução da paróquia em Angustura, ele também exerce a função de administrador paroquial em Providência e atua como vigário em Estrela Dalva. O padre ainda integra a Pastoral da Criança em nível diocesano, com atividades voltadas ao acompanhamento de famílias e crianças em situação de vulnerabilidade.

Natural de Ubá, o sacerdote tem origem na comunidade de Diamante de Ubá, onde iniciou sua vivência religiosa. Antes de chegar à região de Além Paraíba, passou pela Paróquia São Sebastião, em Rodeiro, também na Zona da Mata mineira.

Com pouco tempo de ordenação, a presença do padre tem sido marcada por uma agenda intensa de celebrações, visitas pastorais e atendimentos aos fiéis. Na Paróquia Nossa Senhora Madre de Deus, a proposta é reforçar a participação comunitária e manter atividades religiosas regulares no distrito.

A Diocese não divulgou mudanças estruturais com a chegada do novo pároco, mas a nomeação faz parte do processo de organização pastoral na região. A expectativa é de continuidade dos trabalhos já desenvolvidos nas comunidades atendidas.

A atuação do padre em diferentes paróquias deve concentrar esforços principalmente na assistência religiosa e no fortalecimento das ações sociais ligadas à Igreja Católica nos municípios envolvidos.