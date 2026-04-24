CAFÉ & PROSA na Fazenda Paraíso

Os internos do Lar de Idosos Ana Carneiro tiveram uma tarde bem diferente no dia 21 de abril, feriado nacional, onde puderam desfrutar de um farto café colonial ofertado pelos integrantes do Projeto Re-Vivendo. O Café com prosa aconteceu na Fazenda Paraíso, de propriedade do casal Rodrigo França e Aline Torres, que por mais um ano abriu as portas da Centenária Fazenda, recebendo a todos com muito carinho e acolhimento.

A tarde de lazer é uma iniciativa dos integrantes do Projeto e faz parte das atividades externas dos internos, tendo por objetivo o envolvimento e a inserção dos mesmos na sociedade, mantendo assim o contato com o mundo fora dos portões da entidade.

Envolvidos num clima de harmonia, alegria e descontração eles aproveitaram para conhecer a Fazenda, colocar a prosa em dia e dançar ao som da dupla Dêg & Tamy.

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