Além Paraíba perde Mariana Almeida, ícone da culinária regional

Além Paraíba se despede nesta segunda-feira, 27 de abril, de uma de suas figuras mais emblemáticas na arte da culinária. Faleceu, aos 96 anos, Dona Mariana Abraão de Almeida, reconhecida como a maior quituteira e chef de cozinha da cidade e de toda a região. Sua partida, ocorrida na manhã de hoje, encerra uma trajetória marcada por talento, dedicação e um legado gastronômico que atravessa gerações.

Dona Mariana construiu sua história entre panelas, temperos e receitas que conquistaram paladares e corações. Mestra incontestável da gastronomia local, tornou-se referência ao preparar jantares, salgados e doces que eram aguardados com expectativa por todos que tinham o privilégio de experimentar sua cozinha. Entre suas criações mais célebres, o doce “Chapéu de Napoleão” ganhou notoriedade especial, sendo considerado por muitos como inigualável — uma verdadeira marca registrada de seu talento.

Ao longo da vida, dedicou-se integralmente à cozinha, transformando o ato de cozinhar em expressão de amor e identidade cultural. Seu nome ultrapassou os limites de Além Paraíba, levando consigo o sabor e a tradição da culinária regional. Sempre requisitada, Dona Mariana participou de inúmeros eventos e celebrações, onde sua presença era sinônimo de qualidade e excelência.

Por mais de 25 anos, contou com a companhia fiel de Dudu, amigo próximo, que também foi criado como um filho, e profundo conhecedor de seus segredos culinários, formando uma parceria que se tornou parte importante de sua trajetória.

Viúva de Osmar de Almeida, com quem foi casada por mais de cinco décadas, Dona Mariana também se destacou como mãe dedicada. Criou seus seis filhos com a mesma firmeza e cuidado que aplicava à cozinha. Deixa cinco filhos — Isabel, Alex, Cesar, Marquinho e Juninho — além de netos, bisnetos e tataranetos, que hoje preservam não apenas sua memória, mas também seus ensinamentos.

Seu legado segue vivo, especialmente pelas mãos da filha Isabel, que dá continuidade às receitas e tradições da mãe, mantendo acesa a chama de uma herança gastronômica construída com anos de dedicação e amor.

O velório será realizado nesta segunda-feira, 27 de abril, a partir das 15h, na capela mortuária de Além Paraíba. O sepultamento está marcado para a manhã de terça-feira, 28 de abril, às 9h.

A morte de Dona Mariana representa uma perda irreparável para Além Paraíba e região. Mais do que uma cozinheira, ela foi uma guardiã de sabores, uma artista da culinária e uma inspiração para todos que acreditam no poder da tradição e do afeto à mesa. Sua história permanecerá viva em cada receita, em cada lembrança e em cada aroma que remete à sua inesquecível cozinha.