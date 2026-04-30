Cartório Eleitoral terá plantão no feriado e fim de semana

O Cartório Eleitoral de Além Paraíba informou que realizará atendimento especial ao público durante o feriado do Dia do Trabalhador e também no fim de semana, ampliando o acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral.

O cartório estará aberto nesta quinta-feira, 1º de maio, feriado do trabalhador, e também nos dias 2 e 3 de maio (sábado e domingo), sempre das 9h às 17h.

Durante o plantão, os eleitores poderão realizar diversos serviços, como coleta de biometria, revisão de dados cadastrais, alistamento eleitoral (primeiro título) e transferência de domicílio eleitoral.

A iniciativa busca facilitar o atendimento à população, especialmente para aqueles que têm dificuldade de comparecer ao cartório em dias úteis.

Embora, para as eleições de 2026, o cadastramento biométrico ainda não seja obrigatório, a ausência desse registro pode gerar algumas limitações ao cidadão. Entre os possíveis impedimentos estão dificuldades no acesso a serviços digitais, como a criação ou validação de conta no GOV.BR, utilização de benefícios do INSS e procedimentos relacionados à nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A Justiça Eleitoral reforça a importância de manter a situação eleitoral regularizada e os dados atualizados, garantindo maior facilidade no acesso a serviços públicos e no exercício da cidadania.

No feriado do dia 21 de abril, foram atendidas cerca de 50 pessoas. Já no último fim de semana, 25 e 26 de abril, aproximadamente 25 pessoas foram atendidas.

O Cartório Eleitoral de Além Paraíba está localizado na Rua Heitor Mendes Nascimento, nº 40, no bairro São José.