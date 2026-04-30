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Equipe da Casa Aurora participa de capacitação em primeiros socorros

Com iniciativas como essa, a Casa Aurora reforça o compromisso com a qualificação dos profissionais e a melhoria constante do atendimento

Redação
Por: Redação
30/04/2026 às 16h26
Equipe da Casa Aurora participa de capacitação em primeiros socorros

Profissionais da Instituição de Acolhimento Casa Aurora participaram, no dia 23 de abril, de uma capacitação voltada para primeiros socorros, conduzida pela enfermeira Pâmela Guedes. A atividade teve como objetivo preparar ainda mais a equipe para lidar com situações de emergência no ambiente de acolhimento.

Para garantir melhor aproveitamento do conteúdo, os encontros foram organizados de forma individualizada por plantão, permitindo maior interação entre os participantes e a instrutora. O formato possibilitou ainda a discussão de situações práticas do dia a dia e o esclarecimento de dúvidas relacionadas ao atendimento de crianças e adolescentes acolhidos pela instituição.

A capacitação faz parte de um programa permanente de formação profissional desenvolvido pela Casa Aurora, que busca qualificar continuamente os colaboradores que atuam diretamente no cuidado dos acolhidos.

O ciclo de formações teve início em fevereiro, quando a psicóloga Fabrícia Alves conduziu um encontro focado na escuta das cuidadoras e na reflexão sobre os desafios enfrentados na rotina institucional, além da construção conjunta de estratégias para o cuidado diário.

A programação de capacitações terá continuidade nos próximos meses. Para maio, está previsto um novo encontro, desta vez com foco em saúde bucal, ampliando os conhecimentos da equipe sobre cuidados essenciais para o bem-estar e o desenvolvimento das crianças e adolescentes atendidos.

Com iniciativas como essa, a Casa Aurora reforça o compromisso com a qualificação dos profissionais e a melhoria constante do atendimento, garantindo um ambiente cada vez mais seguro e acolhedor para os acolhidos.

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